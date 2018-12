Après un petit bug, Star Wars Battlefront II est disponible dans le coffre de l'EA Access.Il vous faudra pas moins de 66Go pour pouvoir DL le jeu sur votre One.Le jeu comporte 43 succès pour 1045GVraiment dommage que EA ne fasse pas plus de Succès avec les DLC's.

posted the 12/18/2018 at 01:56 PM by leblogdeshacka