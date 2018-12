Désolé pour le titrePar contre j'ai un soucis à cause de ma clé usb qui est de mauvaise qualité, c'est lent et écran noir au bout d'un moment donc je dois transférer le tout sur une autre clé compatible plus rapide.J'ai donc une sélection de jeux très variés (sauf RPG et RE par exemple, ce ne sont pas mes styles de jeux). Il y a des grosses bouses également mais c'est pour ça que c'est fun à joueret surtout il y a des jeux "faciles" pour ma copine ... du genre les jeux Disney ..En bonus fond d'écran custom KH3mais comme je l'ai dit, j'ai un soucis, donc j'expliquerai tout ça plus tard lorsque tout sera OK et fonctionnel.Merci à @Kayl pour son tuto installation de BleemSync.Voici la liste de mes 26 jeux (pour le moment) :Il manque les 3 premiers sur le screen c'est Bomberman World, Bust a Groove 2 et Chicken Run.C'est pour la version BleemSync 0.4.1 : https://mega.nz/fm/DX5xzTDJmais c'est valable également pour les autres versions.1) Vous copiez les 2 dossiers de l'archive sur votre clé à la racine. (si ça vous demande de remplacer les fichiers, oui bien évidemment).2) Ensuite, si vous avez la version 0.4.1 :Il faut ajouter les lignes de codes qui sont dans le fichier texte de l'archive. Pour cela, il faut ajouter ces lignes dans le fichier boot.sh qui se trouve dans le dossier lolhack.Comme ceci :Si vous avez une version antérieure :C'est la même chose sauf qu'il faut copier les lignes dans lolhack.sh (car il n'y a pas de boot.sh avec une version antérieure à 0.4 il me semble)PS: avec notepad++ pour ouvrir les fichiers sh et en aucun cas vous modifiez la console, c'est juste sur clé usbJ'ai également mis un autre fichier texte dans l'archive qui explique l'emplacement du thème