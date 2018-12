Voici des Rumeurs autour de la Xbox One, entre autres :Microsoft investit beaucoup dans les jeux et le matériel de nos jours. Ils ont confirmé qu'une nouvelle génération de code Xbox, Scarlett, était en développement. Brad Sams est un initié de Microsoft bien connu qui a divulgué beaucoup d'informations sur ses consoles par le passé. Il a réalisé aujourd'hui une nouvelle vidéo qui détaille les activités de recherche et développement de la division Xbox de Microsoft. Ils ne travaillent pas uniquement sur la console de nouvelle génération, mais envisagent de développer beaucoup plus. Voici un résumé de tout ce qu’ils ont prévu à l’avenir, grâce à Brad Sams et à son article de Thurrott.- La version sans disque Xbox One S sortira au printemps 2019. Elle sera accompagnée d'un abonnement pour 12 ou 24 mois au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass.- Microsoft a deux consoles de nouvelle génération : Scarlett et Scarlett Pro.- Ils travaillent également sur une version «Slim» de la nouvelle génération de Xbox .- Microsoft prévoit de créer de nouveaux serveurs basés sur le Cloud en utilisant le matériel Xbox One X. Ils utilisent actuellement le OG XB1 et prévoient de les mettre à niveau vers XB1S.- Ils travaillent sur un nouveau service de développement qui rationalisera le processus de création de nouveaux jeux ou applications pour leurs plates-formes : Xbox et Windows 10 Store.En espérant prochainement une annonce officielle...Source : https://gearnuke.com/microsoft-next-generation-scarlett-pro-xbox-one-x/