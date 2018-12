Après avoir pris connaissance de vos retours et analysé nos statistiques, les anciennes valeurs du TTK vont être rétablies dès demain. Merci à tous pour vos commentaires. Retrouvez plus de détails sur les futurs axes d'amélioration du jeu : (link: http://bit.ly/2LkMW5y) b https://twitter.com/BattlefieldEAFR/status/1074734244247744512?s=20 Pour information, une vidéo de la mise à jour faite il y a 1 semaine : la communauté a péter un câble....

Like

Who likes this ?

posted the 12/17/2018 at 11:53 PM by dokou