Nous entamons la deuxième partie du mois, c’est le moment pour nos petits serveurs de nous remonter les titres qui quitteront le catalogue du service du Xbox Game Pass. Il y aura 7 jeux répartis entre 5 sur Xbox One et 2 sur Xbox 360. Parmi eux, NBA Playgrounds qui sera définitivement retiré du marché hormis pour ceux qui l’on déjà acheté la licence du jeu. Il sera accompagné par : *Bayonetta (Xbox 360) *Deadlight : Director's Cut *Farming Simulator 15 *Injustice : Les Dieux Sont Parmi Nous (Xbox 360) *Metal Gear Solid V : Ground Zeroes *WRC 5

posted the 12/17/2018 at 06:48 PM by gat