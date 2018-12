Après le grand succès de The Witcher 3 : Wild Hunt, les gars de CD Projekt RED sont appelés à se confirmer avec Cyberpunk 2077, le jeu de rôle à la première personne très attendu dans un univers Sci-Fi dystopique.



A ce jour, la la société de logiciels n'a pas encore communiqué de fenêtre de lancement pour son titre, mais les analystes polonais de Vestor Dom Maklerski se disent convaincus que le Cyberpunk 2077 arrivera sur les rayons au dernier trimestre 2019.



"Cyberpunk 2077 vs Red Dead Red Dead Redemption 2 : nous continuons à prévoir une réallocation d'ici le 4ème trimestre 2019, avec un total de 19 millions d'exemplaires vendus seulement au cours des trois premiers mois, et un bénéfice de 525 $", selon un rapport de la société d'études de marché. "Lors d'une conférence téléphonique, il a été confirmé que la qualité reste la priorité absolue de CD Projekt et que Cyberpunk 2077 ne sera pas moins raffiné que Red Dead Redemption 2, alors que les ventes de RDR 2 ont atteint environ 725 millions de dollars dans les trois premiers jours suivant le lancement, 15 millions d'exemplaires dans les huit premiers jours et 17 millions dans les douze premiers jours (chiffres publiés par Take-Two). Le jeu n'est sorti que sur PS4 et Xbox One. Dans ce contexte, nos prévisions sur Cyberpunk 2077 restent très confidentielles : rappelons que le titre arrivera simultanément sur les deux consoles[PS4 et Xbox One] et sur PC. Nous pensons également que le monde de la science-fiction du Cyberpunk sera plus populaire que le Far West.



