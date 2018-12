Ouverture des précommandes sur la boutique Pix'n Love demain à 18h !

-Le jeu Travis Strikes Again: No More Heroes en édition physique sur Nintendo Switch (avec le Season Pass inclus)-Une boîte cartonnée avec effet argenté-4 lithographies-Un livre au format A5 de 80 pages avec couverture rigide intitulé « L'histoire de No More Heroes ».