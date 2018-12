Le co-fondateur, Richard Jolly, vient d'être nommé PDG de Splash Damage.

«Paul et moi sommes des amis proches depuis près de 20 ans, a déclaré Rich. Il m'a appris énormément de choses et nous laisse un héritage durable qui garantit que le bonheur des employés et des joueurs est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous lui souhaitons tous sincèrement la meilleure des chances et, peu importe où sa prochaine entreprise le mènera, il fera toujours partie de la famille Splash Damage. »



«Même si nous sommes tristes de le voir partir, nous sommes tous extrêmement excités à propos de l'avenir de Splash Damage. Au cours de la prochaine année, nous aurons de nouveaux développements à annoncer et nous sommes impatients de partager ce que nous avons fait. »

Après presque deux décennies aux commandes de Splash Damage,Richard Jolly, cofondateur, directeur du marketing et directeur créatif de Wolfenstein: Enemy Territory, a été nommé nouveau directeur général.Le reste de l'équipe de direction reste inchangé et restera au sein de la société pour soutenir Rich dans ses nouvelles fonctions. La nomination de Rich marque le début d'une année 2019 passionnante pour Splash Damage.