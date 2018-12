C'est une statistique qui enfonce une porte ouverte mais plus d'un possesseur de Switch sur deux possède une copie de The Legend of Zelda : Breath of The Wild, Super Mario Odyssey et Mario Kart 8. Ces trois jeux ont en effet un taux d'attache de plus de 50%, ce qui signifie qu'ils ont été vendus au moins à hauteur de la moitié du parc de consoles en circulation.



Ce chiffre vient d'être donné par Reggie Fils-Aimé lors d'une interview à IGN, et il s'agit d'après le patron de Nintendo Amérique "d'une première dans l'histoire du jeu vidéo américain".



Le cadre de la firme nippone a ensuite répété un grand classique chez Nintendo, à savoir la volonté de convertir des personnes qui n'étaient jusqu'alors pas clientes. Fils-Aimé cite le cas de Nintendo Labo, dont l'abandon n'est pas à l'ordre du jour, en témoigne le partenariat noué avec l'Institute of Play et qui vise à faire entrer ce jeu dans des salles de classes américaines, avec en filigrane, la volonté d'en faire profiter la Switch d'une manière générale.



Enfin, il nous donne rendez-vous après la période des fêtes pour faire le point sur les ventes de Switch aux US pour les mettre en perspective des anciennes consoles Nintendo et même de la concurrence. Un signe évident de la confiance au sujet de la bonne tenue des ventes de la machine, qui on le rappelle, s'est déjà écoulée à plus d'exemplaires que la Wii U ou la GameCube sur le sol américain.