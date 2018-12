avancer sur Death Stranding

Heard Hideo Kojima is in NY We need to meet Does anyone know where he is or how to contact him

Il y'a un lien entre Kanye West et Hideo Kojima , c'est que ce sont deux auteurs et ... créateur de Jeux video , enfin pour le cas du premier (YEZE ) il ne l'a jamais terminer , c'est Only One qui était présenté pendant l'E3 2016 :Une ascension au paradis dédier à sa défunte mère..Toujours et t'il que Hideo Kojima et actuellement à New York pour profiter des restaurants et des boutiqu...... et cela n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ( une très bonne oreille même ) puisse que Kanye recherche actuellement Kojima pour discuter avec lui autour d'un bon repas ou d'une bonne bouteille :Chercherais t'il enfin à terminer son jeu en trouvant de l'inspiration ou de l'aide chez Hideo sensei ?