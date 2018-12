le studio Warned Collectors a ouvert ses portes le 7 décembre dernier. À l’heure actuelle, la promesse se base sur un line-up 100% français. Les trois premiers jeux édités en version physique sont donc Pankapu (Persistant Studios) sur Nintendo Switch, Dungeon Rushers (Goblinz Studio) sur Nintendo Switch et PlayStation 4, puis Boiling Bolt (Too Kind Studio) uniquement sur la console de Sony.

posted the 12/15/2018 at 08:49 AM by gunstarred