Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Slant Magazine vient de dévoiler son classement des meilleurs jeux de l'année :25. Forgotten Anne24. A Way Out23. Donut County22. GRIS21. The Missing : J.J. Macfield and the Island of Memories20. Paratropic19. Yoku's Island Express18. Legendary Gary17. Dandara16. Red Dead Redemption 215. Into the Breach14. ASTRO Bot Rescue Mission13. Super Smash Bros. Ultimate12. The Messenger11. Dead Cells10. Octahedron9. HITMAN 28. Celeste7. Guacamelee! 26. Subnautica5. Florence4. Iconoclasts3. Return of the Obra Dinn2. Marvel's Spider-Man1. God of WarOn remarquera aussi la place assez faible pour Red Dead Redemption 2...Source : https://www.resetera.com/threads/slant-magazine-the-25-best-video-games-of-2018.86892/