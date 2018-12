Judge Eyes (et non JudgmentA défaut d'y retourner, le Japon vient à moi(j'y suis allé deux fois : 1 mois la première fois en 2016 puis un peu plus de 3 semaines la seconde fois en 2017 + quelques jours en Corée). En 2018, c'était l’Indonésie durant 2 mois et le mois prochain, ça sera l'Inde pour 2 mois également.Pour rappel, la version EU n'aura pas les subs FR (comme toujours, ça ne va pas changer).Voilà pourquoi je ne souhaite pas attendre et donc prendre directement la version Jap (je veux y jouer avec les voix Jap et je n'ai pas besoin des subs anglais).A titre personnel, les voix anglaises sont également affreuses sur ce titre (surtout pour le main character que je connais bien via ses dramas). Je vous conseille d'y jouer en VOSTA si vous attendez la version EU.Je continuerai le jeu directement avec ma sauvegarde de l'énorme démo. Si ça vous intéresse, dès réception du jeu, je lancerai un stream le jour même au soir. Pour ma part, ça sera mon dernier jeu vidéo de l'année 2018.