Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Dans un entretien avec Forbes, Reggie Fils-Aimé, président de Nintendo of America, a pris le temps de discuter des ventes actuelles de la Nintendo Switch. Lorsqu'on lui a demandé si une révision potentielle était à l’étude, il a déclaré :"Pour le moment, notre objectif est de veiller à ce que les Nintendo Switch vendues actuellement continuent de gagner du terrain. Les anciennes et actuelles consoles, qu'il s'agisse de nos propres consoles de salon ou de celles concurrents, utiliser cette tactique un peu plus tard dans le cycle de vie. Mais pour le moment, Nintendo se focalise sur le modèle de Nintendo Switch commercialisées actuellement.En octobre, le Wall Street Journal avait annoncé qu'une nouvelle révision du matériel de la Nintendo Switch pourrait être mise en vente à partir du deuxième semestre de 2019…Source : http://www.nintendolife.com/news/2018/12/nintendo_focused_on_the_current_switch_so_dont_expect_a_revision_anytime_soon

posted the 12/13/2018 at 11:46 AM by link49