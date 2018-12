Voici une Information autour de la Nintendo Switch :En comparant les ventes des consoles au Japon à leurs lancements, on voit que la Nintendo Switch fait mieux que la Ps2 et un peu moins que la Wii. Reste à voir si elle peut atteindre les ventes des dernières portables de Nintendo.De plus, la Nintendo Switch est maintenant la cinquième console qui s’est vendu le plus vite au Japon, derrière quelques portables de Nintendo et a Wii. De quoi augurer un futur radieux…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-49-2018-dec-03-dec-09.86649/page-6