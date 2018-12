Voici une Information autour du jeu Detroit Become Human :Sony précise que le jeu a franchi la barre des 2 millions depuis son lancement le 25 mai dernier.A noter que le jeu Detroit : Become Human est le jeu de Quantic Dream qui s’est le plus rapidement vendu de toute l’histoire du studio français, puisqu'il a atteint ce score en 5 mois seulement…Source : https://www.resetera.com/threads/detroit-become-human-has-sold-through-over-2-million-copies-worldwide-also-fastest-selling-qd-game.86688/