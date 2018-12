Le film arrive dans 2 jours au Japon! Gros lancement pour un film? Y aura t’il une influence sur les jeuxvideo? Ça on le verra bien assez tot.Du coup avant sa sortie jvous montre une vidéo de Marty japan ou il presente un journal a l’occasion du film / des cartes et quelque photos de vetements qui vont sortir en rapport avec Dragon Ball SUPER: BROLY voilaEn France on a un « 2019 » sans plus de precision