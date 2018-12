La France passe en urgence attentat, niveau le plus élevé annonce le ministre de l’Interieur.Une fusillade a eu lieu dans le centre-ville de Strasbourg ce mardi soir, au niveau de la rue des Grandes arcades et de la place Kleber, faisant au moins trois morts, et douze blessés dont six en urgence absolue. Une opération de police est en cours dans un quartier de la ville. Le tireur, toujours en fuite, est fiché S pour radicalisation.TRAQUEA cette heure avancée de la nuit, l'assaillant est toujours en fuite, la ville est quadrillée par les forces de l'ordre. Le RAID, la BRI, deux hélicoptères ainsi que la Force Sentinelle sont mobilisés. Des moyens supplémentaires sont en cours d'acheminement.VOICI CE QUE L'ON SAIT :- Une fusillade a eu lieu dans le centre historique de Strasbourg à proximité du marché de Noël.- L'auteur des coups de feu est un homme de 29 ans, fiché S et né à Strasbourg. Il devait être interpellé le matin même dans une affaire de tentative d'homicide et extorsion. A son domicile, des grenades ont été découvertes, ce matin. Il avait fait l'objet de condamnations en France et en Allemagne, pour des faits de droit commun.- Un bilan annoncé par Christophe Castaner, à 2h30, est de trois morts, et 12 blessés dont 6 en urgence absolue.- L'homme a été identifié et est activement recherché dans un autre quartier de la capitale alsacienne. Une chasse à l'homme est en cours. Le Raid est sur place. Près de 500 policiers sont à la recherche de l'assaillant.- Le Plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de Strasbourg. Une cellule médico-psychologique a été ouverte.- Une cellule d'information du public (CIP) est ouverte : 0 811 000 667- La section anti-terroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'affaire et ouvre une enquête.- Christophe Castaner est sur place. Une réunion de crise de la cellule interministérielle s'est tenue, ce soir.