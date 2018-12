J'aimerai squatter (si c'est possible) la playstation classic dans l'avion (car je pars prochainement) sur ma tablette.Je m'explique :La Classic branchée avec son câble hdmi vers de l'usb type c. Et bien sûr, la manette reste branchée en usb sur la console.Est-ce possible ? j'ai trouvé cet adaptateur pour 3,20€ livré mais j'ai l'impression que ça fait plutôt le chemin inverse (de l'usb type c vers de l'hdmi), du genre tu veux afficher l'écran de la tablette sur ta grande tv par exemple et ce n'est pas ça que je recherche).En gros, est ce possible de ramener le signal hdmi de la classic sur sa tablette ??? (donc hdmi vers type c).Pour faire simple, je souhaite la brancher non pas sur la tv mais sur un autre écran (tablette) via l'usb type c.Je ne mets pas + de 5€ pour un câble / adaptateur si cela existe, ce que je doute fort ....Je ne pense pas que l'adaptateur ci dessous fonctionnera, quand pensez-vous ???Je supprimerai cet article plus tard, merci