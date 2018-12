Voici une Information autour d’une exclusivité Xbox One, Sea of Thieves :WatchMojo a publié son Top 10 des jeux les plus décevants de 2018 :10. Dynasty Warriors 99. Jurassic World Evolution8. Agony7. We Happy Few6. Kirby Star Allies5. Starlink : Battle for Atlas4. Secret of Mana Remake3. State of Decay 22. Fallout 761. Sea of ThievesLe jeu de Rare a donc été élu le jeu le plus décevant de l’année…Source : https://www.resetera.com/threads/watchmojo-top-10-most-disappointing-games-of-2018.85993/