Salut à tous,Petit article du jour pour vous demander si certains parmi vous ont déjà eu l'occasion de commander en ligne via Amazon Japan?Si oui, avez-eu des frais de port ou des frais de douane à payer en plus à réception de votre colis?Je me pose la question car , étant amateur de jeux import, je me dis que le meilleur moyen est de commander sur un site Japonais pour rechercher l'objet désiré afin d'éviter les magasins import Français qui vendent les articles à des prix prohibitifs ou les sites japs genre playasia, ninningames etc qui peuvent parfois vendre des articles à des prix eux aussi surcotés.Merci d'avance pour vos retours