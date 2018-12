Divers

Voilà que les petites frappes de quartier cherchent à cramer leurs voisins en allumant des incendies dans le local poubelle des immeubles de ma ville (banlieue sud de paris). Plusieurs départs de feux par chez moi et les crs qui bouclent le lycée (je suis juste en face).Je suis réveillé ce matin à 8h par une forte odeur de brûlé et de la fumée dans mon appartement au RDC.Le soi-disant détecteur de fumée obligatoire de l'apart n'a pas sonné (par contre avec la vapeur d'eau de la douche ça sonne, encore un truc de merde juste pour faire marcher le commerce), celui de l'immeuble non plus.J'ouvre la porte d'entrée et tout l'immeuble est envahi d'une épaisse fumée blanche.Je sors de l'immeuble avec mon chat et je constate que la police vient d'arriver sur les lieux, le local poubelle qui est juste à côté de mon appart est en flammes. On a fait une chaine d'eau avec des voisins et la police pour éteindre l'incendie juste avant l'arrivée des pompiers.Si vous voulez lutter, politisez-vous, rendez-vous utiles dans des associations pour la communauté, mais de grâce n'allez pas brûler vos frères et vos sœurs.Je sais que c'est un site de jeu vidéo, mais comme c'est un blog social aussi, je pense que c'est important de témoigner et de montrer les conséquences des actes irréfléchis.Si la modération veut que je supprime cet article, je le ferai sans discuter.Plus de peur que de mal, mais ça aurait pu mal tourner.