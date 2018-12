Le tome 3 de Fire Emblem Heroes sera disponible à partir de 8h. Le royaume des morts viendra frapper les héros dans une toute nouvelle histoire et de nouveau secrets seront révélés.Après Fjorm, c'est au tour de Eir d'être la nouvelle égérie du jeu. C'est la princesse du royaume des morts et sera le premier héros mythique du nouveau type lumière. Elle sera offerte pour ceux qui auront complétés le premier chapitre.Les unités bestiales de Path of Radiance et Radiant Dawn débuteront dans Fire Emblem Heroes dès janvier prochain.