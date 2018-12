Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Aprés un lancement record au Royaume-Uni et au Japon, un autre marché risque de succomber. En effet, les ventes day one du jeu Super Smash Bros Ultimate tendent à être environ 2 fois supérieures aux jeux Pokemon Let's Go! mis en place aux États-Unis, en ne prenant en compte que les ventes physiques. Considérant que les titres Pokemon Let's Go! se sont vendus à 3 millions dans le monde combinés la première semaine et plus de 1,5 million aux États-Unis en 2 semaines, on s’attend à un lancement massif.Enfin, le jeu Super Smash Bros. Ultimate a un impact plus important que les jeux Pokemon Let's Go! sur les ventes de console. Conséquence, les ventes de la Nintendo Switch sont très fortes en ce début de mois...Source : https://twitter.com/BenjiSales/status/1071850489749364737