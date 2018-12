Alors je ne sais pas si y'en a qui sont intéressé (j'ai faillit craqué mais ma carte n'est pas passée), sachez qu'actuellement la Fnac propose la PS4 Pro reconditionnée par Sony (garantie 12 mois et tout) à 249€ ! Alors attention, ce n'est pas de l'occasion (c'est du retour SAV remis à neuf), et il y a une garantie de 12 mois, mais une PS4 Pro à ce prix... C'est une belle offre je penseD'ailleurs, si cela vous dérange d'avoir une console reconditionnée, la fnac propose la pro à 299€.MAJ : Offre compatible avec leMAJ 2 : Compatible avec l'offre Google Home à 20€ (Bon on arrête là)MAJ 3 : était compatible avec l'offre 15€ crédité sur la carte fnac (code promo NOEL) mais ça marche plus :/ !