D’après le Wall Street Journal Japonais (bien connu pour sa fiabilité), un nouveau modèle de Switch devrait voir le jour pour le second semestre 2019 avec un affichage amélioré. Rien de bien surprenant vu l'historique de la marque avec ses différents modèles de Game Boy, DS, 3DS etc... qui est habituée à refourguer plusieurs fois la même console à la secte des fanboys Nintendo

Like

Who likes this ?

posted the 12/10/2018 at 07:58 PM by famimax