Salut à tous !Je viens vous partager ma dernière vidéo surDonc j'ai fais des prises de vues directement dans le moteur de jeu Unity 2018^^J'ai mis une de mes musiques préférées de FFTA, à savoir la musique de la boutique.Si vous voulez suivre le projet, je vous invite à vous abonner à la page Facebook: https://www.facebook.com/YurieDesign Aussi, j'ai déjà fais pas mal d'articles sur l'avancement du projet disponibles sur mon site perso.Le dernier en date: http://juliengalibert.com/fr/2018/12/03/ffta-2-3d-fanart-caisses-tonneaux-et-plantes/ N'hésitez pas à me faire des retours !Merci = )

posted the 12/10/2018 at 05:08 PM by yurienu