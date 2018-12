Hello GamekyoJe voudrais profiter de vos conseille niveaux PC svp car pour certaines raisons je vais voyager et du coup je compte vendre mon PC (Tour) mes consoles et peux être mon Macbook pro, mais du coup pour remplacer tout ce petit monde et partir avec, j'aimerais une bête de PC portable, un monstre lol.Mon utilisation principale c'est les logiciels Audio (Pro Tools etc.) j'aimerais pouvoir fair de la vidéo aussi et aussi des moteurs audios genre Wwise et aussi UE4, Unity(pour aprendre) etc et du Gaming ( au-dessus d'une one-x) pour pouvoir jouer au prochain Metro tranquille par exemple et les future Sortie, sans partir dans des prix faramineux mais si je vends tout ça je pense avoir un budget max de 2500 environ...Quelle marque, modèle etc. vous me conseiller?mon pc actuel:Dsl pour les fautes j'espère être compréhensible merci d'avance