Alors que 2018 était indiscutablement une grande année pour Fortnite, c'était également une année au cours de laquelle nous nous comportions réellement comme des éditeurs et nous concentrions sur nos titres exclusifs, qu'il s'agisse de titres de God of War, Spider-Man, Detroit ou de VR tels que Astro Bot.



Les mots à la mode sont une chose, mais ce que nos joueurs exigent en est une autre: il existe encore un vaste public pour les jeux offrant le meilleur de la narration à un joueur avec un gameplay époustouflant, comme en témoigne l'énorme popularité de Spider-Man et de God of War cette année. J'étais juste aux Golden Joysticks - God of War en a gagné cinq ! "

La mise à niveau à mi-cycle de la PlayStation 4 vers la PS4 Pro est un bon exemple d'évolution nécessaire. En permettant à la communauté de mettre à niveau son milieu de vie, il a permis à nos joueurs les plus engagés de vivre une expérience encore plus immersive, qui complète les dernières avancées technologiques en matière de télévision.



Nous avons constaté qu'environ une PlayStation 4 vendue sur cinq était une PS4 Pro depuis son lancement et qu'environ 40% d'entre elles provenaient de la mise à niveau de lecteurs existants. Elle a donc un impact positif sur le secteur et sur nos joueurs.

Warwick Light (vice-président et directeur général pour le Royaume-Uni, IE & Australasie chez Sony Interactive Entertainment Europe depuis octobre 2016) a été présenté dans une interview publiée dans le dernier magazine MCVUK ( numéro 942 ).En 2018, la lumière est revenue sur PlayStation 4, une excellente année pour la plate-forme grâce à plusieurs jeux solo exclusifs et très médiatisés, ce que les joueurs de PlayStation exigent de la part de la part de Sony.PS4 Pro: