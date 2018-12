#Freya #GOW5 #Redemption @SonySantaMonica

Du teasing ou simple erreur telle est la question, hier sur twitter l'actricequi n'est autre que la voix du personnagedans le derniera attiré l’attention des fans deou on peut lire :On se doute bien qu'une suite pourest prévue chezsurement pour la prochaine génération. Plusieurs questions se posent donc.est-il déjà en développement ? Une coïncidence ou le signe pour annoncer le futur de la licence ?Bref, wait and see.