Voici une liste perso de 5 des plus potentiel Guests (sans ordre particulier) qui peuvent apparaître dans Mortal Kombat 11:1- Blade:2- Pennywise:3- Terminator, T-800 ou T-1000, ou pourquoi pas les deux:4- Michael Myers:5- Et évidemment de loin le Guest le plus demandé depuis l'ére Mortal Kombat X Aka, Spawn:

Who likes this ?

posted the 12/10/2018 at 07:52 AM by foxstep