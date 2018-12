Voici des Estimations concernant les jeux suivants :Selon Tsutaya d’abord, le jeu Super Smash Bros. Ultimate serait premier, Just Cause 4 sur Ps4 serait deuxième, Pokémon Let's Go chuterait un peu, Super Mario Party gagnerait deux places, Mario Kart 8 Deluxe gagnerait quatre places, Splatoon 2 gagnerait neuf places et The Legend of Zelda : Breath of theWild quitterait le classement.De plus, selon Comgnet, le jeu Super Smash Bros. Ultimate serait premier, en se vendant plus que les Opus 3DS et WiiU cumulés à leurs sorties et écoulés à 1 172 171 exemplaires, Pokémon Let's Go perdrait quelques places, Just Cause 4 sur Ps4 serait quatrième, Mario Kart 8 Deluxe gagnerait une place, Super Mario Party gagnerait trois places et Splatoon 2 gagnerait deux places.Enfin, pour terminer, voici quelques places intéressantes du Top Amazon Japon. Le jeu Super Smash Bros. Ultimate serait évidemment premier, Super Mario Party serait cinquième et Pokémon Let's Go chuterait un peu.Au niveau Hardware, il ne devrait pas y avoir de changement. La Nintendo Switch serait première, la Ps4 deuxième et la 3DS troisième. Réponse mercredi prochain...Source : http://www.tsutaya.co.jp/rank/game.html?r=W090