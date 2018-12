Traduction

Live A Live est un RPG qui chamboule un peu les habitudes.

SquareSoft a pris pas mal de risques au niveau du gameplay ou de la trame scénaristique qui comporte pas moins de 7 scénarios complémentaires et 2 finaux.



L'histoire met en scène 7 personnages vivant à des époques différentes allant de la préhistoire au futur lointain, très lointain. Les chapitres peuvent être joués dans l'ordre que l'on souhaite avant de débloquer les deux derniers.



Chaque chapitre offre ses propres spécificités (l'époque ninja permet de s'initier aux joies de l'infiltration, on peut combiner des matériaux bruts à la préhistoire, et ainsi de suite...)

Eien no Filena est un RPG en tour par tour basé sur la "light novel" éponyme.

L'histoire est celle de Filena, jeune princesse d'un royaume dévasté, qui est obligée de se faire passer pour un gladiateur afin d'éviter la prostitution.



Assez similaire à un Final Fantasy, Eien no Filena comporte son lot de surprises, de drames scénaristiques et une bonne difficulté qui en font un jeu très attachant, malgré ses graphismes un poil datés.