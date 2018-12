Après une version offline gratuite, c'est à présent la totalité du vénérable CS :GO qui passe par la casse free 2 play !Ce seront donc de 16 à 18 joueurs (seulement) qui s'affronteront durant une dizaine de minutes sur la map de ce nouveau mode baptisé Danger Zone.Bon "danger zone" c'est pas vraiment le cas pour Valve qui surfe sur la vague de fortnite et pubg avec un jeu pas vraiment récentA noter que le passage free 2 play s'accompagne bien sûr d'un statut "prime" réservé à ceux ayant payé le jeu ( heureusement ) , et à ceux voulant mettre sortir la douzaine d'euros nécessaires pour y accéder, avec à la clef des récompenses spécifiques et des parties réservées à eux et à seuls, c'est pas la fête on va pas non plus se mélanger avec les prolos hein !