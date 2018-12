J'ai acheté le jeu Yo-Kai Watch 3 :De quoi conclure cette Saga commencer avec un excellent premier Opus :Et ses suites, on j'ai dépassé les centaines d'heures :Même sur les spin-off, j'y ai koué plus de 100 heures :Heuresement que deux Opus de cette Saga sont sortis en 2018, sinon, j'aurais rien acheté sur cette console. C'est aussi le dernier jeu que j'achète cette année...Source : member15179.html