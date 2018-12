Depuis la confirmation de Joker dans Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch en tant que personnage jouable, vendredi 7 décembre aux VGA internet et les fans de la série s'enflamment sur la toile et certaines lignes de dialogue du jeu sortie en Septembre 2016 prennent toute leur sens.En effet, certains dialogues du jeux font clairement référence à la série de Sakurai au point où on pourrait se demander si tout n'était pas prévu bien avant la sortie de Persona 5 en September 2016 au japon...On sait de Sakurai lui-même que le cast de Smash Bros Ultimate a été bouclé fin 2016/début 2017 et que la confection d'un personnage prend plus de 6 mois.Est-ce que Joker dans Smash était conclu avant la sortie même du jeu? De même, on se souvent de l'article de Sakurai plein de louange pour Persona 5...Une chose est sûr, ça date pas d'hier. Le personnage qu'on pensait, jusqu'alors "marqué Sony" a peut être plus de lien avec Nintendo qu'on l'eût pensé.Hâte d'en découvrir plus sur cette histoire, mais aussi sur les prochains perso.