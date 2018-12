Brand Central accueille sept véhicules, de Ferraris en édition limitée à des championnes de Gran Turismo.Ferrari F50 ’95(N500)McLaren P1 GTR ’16(Gr.X)BMW M3 Coupé ’07(N400)Tesla Motors Model S Signature Performance ’12(Gr.X)Pontiac Firebird Trans Am ’78(N200)Chevrolet Corvette Sting Ray Sport Coupe (C2) ’63(N400)GReddy Fugu Z (N300)Le tracé “South Route” a été ajouté au circuit “Tokyo Expressway”, sur la base sur Shuto Expressway de TokyoAvec une ligne droite parallèle aux rails du train rapide, des courbes rythmées en S rapides et moyennes, ce circuit est très différent comparé à Central et East Route. En plus de la Boucle extérieure, avec ses épingles et ses chicanes, la Boucle intérieure passe de son côté à travers le terminal d’expédition encombré de conteneurs.Ce mois-ci, l'équipe ajoute sept manches aux courses de Ligue préférées.Ligue de pilote débutantDeux manches ont été ajoutées à la Coupe Nissan GT-R.Ligue de pilote amateurDeux manches ont été ajoutées aux Circuits réels.Ligue de pilote professionnelDeux manches ont été ajoutées au Grand Prix Mercedes AMGLigue d’enduranceUne manche a été ajoutée à la course de Ligue d’endurance Gr.3.Le Catalunya Circuit Grand Prix rejoint l’expérience du circuit et le Musée voit arriver la section FIA. Le studio a également ajouté des sites Peugeot aux Scapes dans Brand Central et un fond Scènes illuminées pour les photos de saison.