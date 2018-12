Voici mon Premier Avis sur les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :J'ai mis un peu de temps mais je devais aller à Parmanie dans les deux versions pour pouvoir faire des transferts avec le jeu Pokemon Go.Tout d'abord, je trouve vraiment la patte graphique de ces Opus réussis. Et le fait de redécouvrir ces jeux d'avant ajoute un petit côté nostalgique supplémentaire.Du coup, sur le fond, on a évidemment à faire à un contenu assez riche, avec une aventure assez riche.Au niveau des ajouts, on retiendra la capture des Pokemon, plus intuitive et dans l'esprit de la Saga. Et pour ceux allergiques à cette méthode, il est toujours possible de faire à l'ancienne en mode portable.Et cette fois-ci, on voit sur la carte les Pokemons sauvages. C'est selon moi plus pratique pour compléter son Pokédex.Le reste de l’aventure proposée reste dans les grandes lignes identiques à l'aventure originale, malgré quelques petits ajouts sympathiques.Là, on a enfin une démarcation nette entre la capture des Pokemon et les batailles. Et c'est vraiment plus cohérent je trouve.Bref, Nintendo a vraiment fait de l'excellent travail avec ce Remake. Je dirais même que ce sont les meilleurs Remake sortis en 2018, tout simplement...Source : member15179.html