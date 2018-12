Récemment, j'avais déjà posté ici la vidéo de GTSport en 8K/120 fps (bien avant que ça fasse beaucoup plus de bruit). Bien évidemment, il serait absurde d'attendre du 8k/120 fps sur next-gen. Mais pour suivre de près l'actu de Poly, le studio semble bosser sur des technologies simplement impossibles sur PS4.Pas mal de recrutement aussi de grandes pointures sur le domaine rendu temps réel et autres effets (en particulier l'utilisation d'Houdini).GTSport en lui-même évolue chaque mois avec l'ajout de voitures/circuits, Poly fait enfin appel tout comme studio normal à la sous-traitance. Cependant le fond (les features telles que la météo, nuit, tuning ...) n'ont jamais évolués. Il est probable que toutes les assets ajoutés soient réutilisés pour le prochain opus. D'ailleurs un an plus tard, on a toujours pas de pluie sur les circuits ou une IA toujours pourrie. Bref, je vous partage en dessous les images qui sortent un peu partout (salon high tech, conférences spécialisées...) Je pense pas que Poly s'amuse à faire des rendu impossible sur un hardware à sa disposition. Et celui qui pense que c'est faisable sur PS4, qu'il me la prête(Je sais pas redimensionner l'image, cliquez sur le lien)https://pbs.twimg.com/media/DsAW4hRV4AA8aKy.jpghttps://pbs.twimg.com/media/DsAW4hMUcAAxTeE.jpghttps://pbs.twimg.com/media/DtzT_1jU4AAD0E_.jpg