Tout ça pour ne pas regretter de devoir acheter Plante Piranha l'an prochain si je n'avais pas pris day-one avec le prix de lancement Carrefour pour ne pas le payer full price à 60€...Alors "OUI mais tu avais dis que tu ne le prendrais pas..." OUI mais je vais faire mieux que ne pas l'acheter : je vais faire comme dans le bon vieux temps où j'étais webmaster sur mon site Nintendo, je vais faire un test. Et en anglais. Un test qui ne se contentera pas de dire "Oh My God dozen of hours of CONTENTS" sans justement détailler ce "CONTENT" qui après une dizaine d'heures sans toucher le mode Adventure ressemble vraiment à du farming.Au moins je n'ai plus le contraignant Wii U Gamepad dans les main ni une résolution de 240 pixels pour retoucher à la série Super Smash Bros...Ce CONTENT se résume pour ma part à 4 modes (Smash, Classic, Smash Mob et Adventure) que tu farmes littéralement. Si pour vous le "CONTENT" c'est du combat à la pelle non stop, alors vous méritez ce jeu et vous méritez vos "Sakurai est dieu du game-design". Moi je préfère être réaliste et garder mes attentes pour la série en matière de gameplay. Et avoir un avis qui devient la pesant comme c'était le cas de Ridley c'est un problème quand au-delà de l'aspect créatif on commence à perdre l'essence de ce que pourquoi on crée ou innove. C'est le même problème avec Mario Kart où une partie des joueurs veulent un "Nintendo Kart", ce qui me choque et que j'espère Nintendo ne fera pas. C'est le même problème avec Metroid, quand les fans veulent Metroid Prime mais que les créateurs veulent exploiter la franchise différemment.Bref j'espère que vous conviendrez qu'il faut savoir peser les pour et contre. Si Breath of the Wild a été le meilleur jeu de 2017, il faut reconnaitre les avis des uns et des autres. Je suis d'accord sur l'absence de vrai donjon et ça reste une très bonne expérience en ce qui me concerne. Néanmoins je réserve ce travail pour mon test. Aujourd'hui je vais juste partager mon premier avis sur Super Smash Bros Ultimate sur la dizaine d'heures effectuées.N'ayant pas SSB64 sur N64, est-ce ici peut être le premier Super Smash Bros que je vais compléter à 100% ? Bah disons qu'avec le CONTENT du jeu, c'est plus à portée de main que les 3 précédents opus, tout ce qui faut c'est de la patience pour faire plus de 70 fois les modes Classique et Smash Mob et commencer ce mode Aventure qui, sans pour autant être excitant, est ce qui m'intéresse le plus ici car l'exploitation de l'Univers Nintendo et de ses personnages est ce qui m'a toujours intéressé dans Super Smash Bros.Le retour du mode Classic à l'ancienne, c'est agréable mais je le trouve un poil court (certainement pour parfaire l'aspect portable du jeu). Il manque franchement 1 ou 2 étapes clé dont celle les vagues d'ennemis (et dont j'aurais souhaité plutôt le retour des ennemis de SSB64/SSBM/SSBB si ce n'est en créer de tout nouveau, plutôt que les Mii qu'on a dans Smash Mob), et le fait que le Race to the Finish est tout plat c'est vraiment dommage car c'est la même chose à chaque fois donc soit tu te forces soit tu abandonnes puisque c'est en bonus. Dans SSB64 c'était un vrai parcours du combattant, et dans SSBM tu avais plusieurs embranchement !Dans ce mode Classic, c'est cool que quand tu te bats contre Ridley il apparait plus gros, sans pour autant être significatif. Soyons réaliste : Rathalos de Monster Hunter remplace Ridley pour contenter les fans qui le voulaient malgré sa taille. J'aurais bien vu un autre Ridley mais en tant que boss, déjà qu'ils ont gardé Chrom dans le Final Smash de Daraen, ça aurait gêné personne *étouffe un pro-Ridley et le met dans un coin*.Quand on perd face à un nouveau personnage lorsque vous jouez dans les modes Classic et Smash, c'est cool que l'on puisse avoir une sorte de revanche où cette fois si on peut choisir un personnage avant d'affronter le nouveaux personnage à débloquer. Vu que c'est chiant, au moins ça me permet de me préparer correctement pour ne pas se faire surprendre par la difficulté. Je ne maitrise pas Meta Knight et j'ai raté Wolf à cause de cela car le niveau de l'ordi est trop fort pour moi sur ce personnage.Sinon en ce qui concerne les personnages, ma seul critique c'est que Marie ne parle pas en Yaourt comme dans Animal Crossing, elle est complètement muette comme le Villageois et ça me dérange, pourquoi ne pas lui avoir mis de voix ? Je ne suis pas fan du moveset des nouveaux personnages, mais ça ce n'est rien et d'autres personnages me conviennent plus.Super Smash Bros Ultimate n'est pas dépourvu d'amélioration de gameplay, mais ça vous le savez déjà. Les zooms sur les finish, c'est cool et je comprends ainsi mieux le soucis du détail sur Olimar et son casque brisé après lui avoir affligé un OHKO (vous savez, la présentation l'E3 qui ne vous a pas plus). Il y a davantage d'options pour les combats, entre 3 types de combats (il n'y a plus les types Pièce et Points, je dois vraiment être le seul à me souvenir de ça...), choisir les esprits, avoir la jauge Final Smash ou encore le nombre de rounds qu'on peut ainsi enchainer avant l'écran de victoire.Le retour du mode Tournois dans le jeu et sans devoir passer par le online est cool, je n'ai plus le temps comme sur SSBM où je regardais l'ordinateur jouer et j'essayer de faire des matchs très rôle play, mais ça donne toujours plus d'options aux gens. Le mode Smash Strikes (Smash en Bande en frabçais), étant plus ou moins déjà présent dans SSB4, mais c'est cool d'avoir enfin le pouvoir de jouer plusieurs personnages qu'on a choisi sois-même dans un seul combat ce qui permet de faire de vrai combat role play.Et je n'ai pas encore joué au mode Adventure ni touché le Tableau des Esprits, mais j'ai déjà mes appréhension là-dessus... Que je validerais ou non dans mon test final et plus travaillé que ce brouillon.Donc voilà mon pré-avis sur Super Smash Bros Ultimate, qui aurait selon moi mérité 2 ou 3 ans de développement en plus. Attention : Je ne renie pas qu'il n'y a eu aucun effort de la part des développeurs. Vous savez, j'ai cette même impression quand le producteur de Mario Kart 8 avait dit que son jeu était le plus ambitieux et la Route Arc-en-Ciel propre au jeu était la plus belle des Routes Arc-en-Ciel... Bah non, juste non et ce n'est pas une question de goût et ce serait dommage de se limiter à nos goûtsMoi, il me manque ce ne serait-ce qu'un mode qui, si ce n'était pas Target Smash, le remplace afin de pousser davantage la maitrise d'un personnage. Vous savez, ces derniers jour on m'a parlé de "versus fighting". Super Smash Bros n'est pas Street Fighter ou Tekken, ce n'est pas un jeu où on se contente de frapper l'adversaire pour gagner. En tout cas ceux qui le croient ne voient que la scène esport. Smash Bros c'est un jeu où on évolue dans un terrain parfois complexe. On ne joue pas tous "Final Destination, Sans Objet et Uniquement Fox". C'est aussi un des aspects de Smash Bros qui se perd depuis Melee.Graphiquement le jeu est plus beau que le précédent opus mais le CONTENU rapporté par la presse semble franchement être exagéré, se focalisant seulement sur les nombres de personnages et terrains, ce qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il y a VRAIMENT dans le jeu.En outre, avoir un cross-over Metal Gear, Final Fantsy ou encore Street Fighter dans un même jeu, oui c'est du bon fan-service comme certains éditeurs savent le faire. Mais un match up de rang 77*77*103*3*X ou encore passer 20h à ne faire que du versus fighting en ligne sur le Nintendo Switch Online, ça ne rend pas l'ensemble plus incroyable que les précédents opus qui ont au moins essayé d'exploiter la fibre de Super Smash Bros dans divers genre possible (plateforme, jeux d'adresse, combo, courses...).Sinon rapide avis sur Joker de Persona 5 : Au moins c'est mieux que Plante Piranha. Je reste "neutral" sur Joker (au moins ça fait 3 personnages pour Sega, et Atlus sont de bons potes avec Intelligent Systems pas seulement sur Fire Emblem), je demande à voir plus notamment les autres personnages avant de me décider.