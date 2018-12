Voici mon Avis sur la Avis Démo du jeu Devil May Cry V:Tout d'abord, je précise que j'y ai joué sur la bonne vieille Xbox One.Grapiquement le jeu est vraiment joli, mémé si l'ensemble est un peu gâché par une caméra une peu capricieuse parfois.Nero a la classe, et l'humour est toujours présent.Au niveau du gameplay, ça reste fluide dans l'ensemble, même si l'esquive n'est pas très bien pensée.Du coup, j'ai fait l'ensemble de la Démo sans esquiver une seule fois.Et pour finir, le boss de fin est vraiment classe, tout comme le dernier combat, en plusieurs phases. La Démo reste courte dans l'ensemble, mais le plaisir de la parcourir est intact.En espérant que d'autres bonus soit débloqués avec cette Démo dans le jeu final.En tout cas, vivement la sortie de cette future tuerie, qui me permettra d'oublier le goût amère que m'a laissé le jeu Devil May Cry HD Collection...Source : member15179.html