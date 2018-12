Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XII :Le concepteur de jeux Dragon Quest, Yuji Horii, a fait part de ses commentaires sur un potentiel de Dragon Quest XII lors d'un débat tenu lors de la conférence des développeurs du divertissement par ordinateur CEDEC + KYUSHU 2018 le 1er décembre. Akihiro Hino, qui a modéré le débat, a demandé à Horii : "Comment se passe le prochain Dragon Quest, le 12e donc?"Horii a répondu: "En fait, j’ai déjà trouvé les grandes idées, mais je ne peux rien dire ici."Le concepteur du jeu a ajouté: «Cependant, comme le scénario de Dragon Quest XI a été bien accueilli, je souhaite cette fois recevoir la même réception pour les systèmes de jeu, mais je pourrais aussi surprendre tout le monde et en faire une épopée."En outre, Horii a déclaré: "Je continue de penser distraitement à l'idée de faire de ce thème le sentiment de" vouloir réaliser ses rêves."Discutant probablement du sujet plus qu'il ne le devrait, Horii conclut en disant qu'un Dragon Quest XII sortira "encore dans de nombreuses années."Pas de précipitation donc...Source : https://gematsu.com/2018/12/dragon-quest-creator-comments-on-dragon-quest-xii-still-many-years-away

posted the 12/09/2018 at 10:48 AM by link49