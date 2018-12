Voici une Possiblité concernant la Nintendo Switch :Nintendo a déposé deux autres marques liées aux jeux Wii. Les marques pour Super Mario Galaxy et Metroid : Other M ont récemment été redéposé dans les catégories "programmes de jeux vidéo", "programmes de jeux vidéo téléchargeables" et "programmes pour smartphone". Reste à voir si ces applications aboutiront toutes les deux dans des rééditions de ces titres...Source : https://gonintendo.com/stories/324363-nintendo-grabs-new-trademarks-for-super-mario-galaxy-and-metroid

posted the 12/09/2018 at 07:03 AM by link49