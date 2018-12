Bonsoir tout le mondeAujourd'hui il arrive en force et je l'attend depuis des années , voici ma vidéo découverte sur super smash Bros Ultimate tourné le jour de sa sortieBon j'ai perdu la main et ça se voit lol donc je vais ressortir la manette gamecube grâce à l'accessoire wii U et là ça va être autre chose héhéEt quelques heures après la vidéo découverte je joue avec la manette gamecube et là c'est beaucoup mieux trop habitué lolBon Visionnage à tous et à toutes !