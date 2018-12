Voici une Information concernant la Xbox One :L'année 2018 a été assez bénéfique pour la Xbox One, grâce notamment à quelques exclusivité et la bonne dynamique des ventes de la Xbox One X. Cependant, Phil Spencer, responsable de la division Xbox chez Microsoft, pense que 2019 sera une année encore meilleure pour la marque, citant les exclusivités très attendues à venir, telles que Ori et The Will of the Wisps, Crackdown 3 et bien sûr Gears of War 5. Il ajoute que Microsoft sera présent à l'E3 2019, qui sera incroyable. Enfin, il estime que cette année a été une année fantastique pour les joueurs...Source : https://gamingbolt.com/xbox-head-phil-spencer-thinks-2019-will-be-an-even-better-year-for-xbox