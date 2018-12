J'ai reçu ma Switch avec Zelda, et j'ai eu une idée.Ya un port USB dans le dock alors...Qu'est ce que ça fait si je branche mon Dac Hi-Fi USB dessus? Ca explose ?Et bien non ça fonctionne !La console branchée sur mon ecran pc,alimente mon petit Topping TP23 qui s'allume en même temps que la console, elle envoi le son en pass-through, laissant le soin au convertisseur externe de décoder le son, pour une qualité audio maximale (selon la qualité de vos dac et de vos enceintes bien sur)