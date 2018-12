Plus que deux jours avant que ne débarquesur la chaineet les trois sites spécialisés dans le streaming d'animés que sontetqui parle d'ailleurs d'une série de 10 épisodes, sans que l'info n'ait été relayée ailleurs mais j'imagine qu'on doit pouvoir leur faire confiance puisqu'ils ont acheté les droits de diffusion.En tout cas, on a enfin le trailer en vostfr à se mettre sous la dent. Vivement lundi que l'on puisse voir siet le studioont soigné cette adaptation du manga de

Who likes this ?

posted the 12/08/2018 at 06:24 PM by vinze