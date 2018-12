Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Inside Games a publié un rapport le matin du lancement du jeu Super Smash Bros. Ultimate au Japon.Les membres de Inside Games ont campé devant Yodobashi Akiba, l'un des plus grands magasins d'électronique de Tokyo, au Japon, pour surveiller la foule. Vers 9 heures, plus de 100 personnes faisaient la queue pour récupérer leur exemplaire du jeu Super Smash Bros. Ultimate.Pendant ce temps, à Yodobashi Shinjuku, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le magasin, la plupart pour acheter un exemplaire du jeu Super Smash Bros. Ultimate. En attendant les premiers chiffres...Source : https://nintendosoup.com/japan-hundreds-line-up-to-collect-super-smash-bros-ultimate/

Like

Who likes this ?

posted the 12/08/2018 at 05:15 PM by link49