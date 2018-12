Voici une Information concernant le jeu Kid Icarus Uprising :Masahiro Sakurai est si étroitement associé à la série Smash Bros. qu'il est parfois facile d'oublier ses autres projets. Mais en 2012, il a réussi à ramener la Saga Kid Icarus avec le jeu Kid Icarus Uprising sur 3DS. Le jeu a suscité beaucoup d'éloges, bien que certains joueurs aient été un peu frustrés par les contrôles. C’est l’une des raisons pour lesquelles les fans se sont intéressés à le voir transféré sur une autre console, comme la Nintendo Switch. Cependant, dans une interview récente, Sakurai a rejeté l'idée. En effet, lors d'une interview parue dans le dernier numéro de EDGE, il a déclaré :«Je pourrais dire que ce projet était sur le point de devenir le projet le plus difficile de toute ma carrière, à la fois en termes d’équipe et de matériel. L’équipe que j’ai réunie était très différente selon la culture et le mode de pensée; il y avait donc toujours des affrontements. De plus, lorsque nous développions le jeu, nous ne pouvions toujours pas utiliser pleinement la puissance de la Nintendo 3DS. Des améliorations ont été apportées ultérieurement, mais comme le jeu était conçu dès les premières étapes du développement de la Nintendo 3DS, nous avons eu beaucoup de difficulté à faire ce que nous voulions. Par exemple, j'ai seulement appris que le Circle Pad Pro allait sortir lorsqu'il a été annoncé au public par Nintendo. Je voulais que le jeu prenne bien cela en charge si je le pouvais, mais cela était impossible pour des raisons liées aux performances. Cependant,le jeu est riche en contenu et agréable, et les gens ont même demandé un portage. Cependant, je ne pense pas que cela sera possible. "Là au moins, on est fixé...Source : https://nintendoeverything.com/sakurai-doesnt-think-modern-kid-icarus-uprising-port-would-be-possible/