Les 15 jeux les plus vendus sur l'eShop européen en Novembre 20181. Pokemon: Let’s Go, Pikachu2. Pokemon: Let’s Go, Eevee3. Diablo III – Eternal Collection4. Super Smash Bros. Ultimate5. Super Mario Odyssey6. Rocket League7. Super Mario Party8. Enter the Gungeon9. Civilization VI10. Zelda: Breath of the Wild11. Undertale12. Stardew Valley13. Donkey Kong Country: Tropical Freeze14. Moonlighter15. Mario Kart 8 Deluxe